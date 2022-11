Handball : la France retrouvera la Norvège en demi-finale de l'Euro féminin

Supporters et observateurs l'imaginaient en finale. Le duel attendu entre la France et la Norvège dans l'Euro 2022 arrivera plus tôt que prévu, en demi-finale vendredi (20h30) à à Ljubljana. Un remake des finales de l'Euro 2020 et du Mondial 2021 remportés par les Scandinaves.

Les messines en vue

Déjà qualifiées et assurées de la première place de leur groupe dans le tour principale, les Bleues ont facilement disposé de l'Espagne mercredi (36-23), enchainant ainsi un sixième succès consécutif dans le tournoi et en ayant toujours mené au score ! Profitant de ce match sans véritable enjeu, le sélectionneur mosellan Olivier Krumbholz a pu laisser quelques cadres en tribunes ou sur le banc. Les joueuses de Metz Handball ont ainsi pu s'illustrer, comme l'ailière Cloé Valentini, meilleure marqueuse de la rencontre (6 buts sur 8 tirs) ou encore l'arrière Tamara Horacek (5/7). Même la troisième gardienne Camille Depuiset a eu sa chance, réalisant 5 arrêts. De quoi conserver des forces pour le duel XXL qui attend la troupe tricolore, en quête d'une deuxième médaille d'or continentale.

"On a mis beaucoup de cadres au repos, donc on va partir à égalité de chance" Olivier Krumbholz, sélectionneur de l'Equipe de France (AFP)

Opposé au Danemark des messines Louise Burgarrd (3/4) et Kristina Jorgensen (3/6), la Norvège a connu sa première défaite de la compétition (31-20). Un résultat qui pousse les Norvégiennes sur la route des championnes olympiques françaises. Dans l'autre demi-finale, les Danoises affronteront le Monténégro, un des pays hôtes de cet Euro 2022.