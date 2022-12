Handball : la frustrante, mais logique défaite de l'ESBF contre Nice en D1/LBE

Oui, Clarisse Mairot, Lucie Granier (co-meilleures marqueuses bisontines, avec 6 buts) et leurs copines sont passées tout près d'une formidable "remontada"... Encore menée de 7 longueurs à un petit quart d'heure de la fin du match (18-25, 47'), l'ESBF a enfin monté son curseur face Nice, ce mercredi soir. Mais ce réveil - à l'orgueil en grande partie - n'aura pas suffi, à cause de ses bien trop irrégulières 45 premières minutes de jeu.

Dans leur Palais des Sports, où les 2.500 spectateurs présents avaient également très furieusement repris espoir, les handballeuses de Besançon s'inclinent au final sur la plus petite des marges : 27-28 (12-16, mi-temps), face au 10e de la D1/Ligue Butagaz Energie ...

ⓘ Publicité

Cette 4e défaite consécutive (après Dijon, Brest et Metz) est déjà la 5e au total, en 8 journées cette saison pour les joueuses de Sébastien Mizoule qui n'a "même pas poussé de gueulante à la fin. Mais à la mi-temps, oui". Le coach de l'ESBF, un peu "désabusé" sur le coup, au soir de la trêve de Noël en championnat pour son équipe* qui occupe une bien triste et inhabituelle 9e place du classement... Provisoirement à 3 points du Top 5 qualificatif pour la Coupe d'Europe.

Le match chez les Basques de Bera Bera, ce dimanche, en direct sur France Bleu

Il reste encore un match avant de partir en vacances, à la fin de semaine prochaine ! Et pas un "petit" match : le 3e tour Retour de l'European League, ce dimanche 11 décembre (12h10, en direct sur France Bleu Besançon et francebleu.fr ), chez les triples championnes d'Espagne en titre de Bera Bera / San Sebastian.

Pour tenter de valider son billet pour la Phase de Groupes (Top 16), l'ESBF se présentera au Pays Basque avec un léger avantage de 3 buts, acquis au match aller ( 32-29 )...

* le match de l'ESBF à Bourg-de-Péage, programmé ce 17 décembre pour la 9e journée de championnat, est définitivement annulé après le dépôt de bilan du club drômois cette semaine...