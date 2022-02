La gardienne du Brest Handball Sandra Toft quitte le club à la fin de la saison

« Motivée à 100% pour finir de la meilleure des manières la saison en cours ». C'est sur cette note positive que le club du Brest Bretagne Handball a annoncé le départ de la gardienne Sandra Toft. L'internationale Danoise, médaillée de bronze aux championnats du Monde a décidé de quitter le club Breton pour rejoindre le club Hongrois de Györ, l'un des meilleurs au monde.

« Pour moi, il est temps maintenant de démarrer une nouvelle aventure après trois saisons incroyables à Brest et dans ce club. J’ai joué dans une Arena extraordinaire, devant les meilleurs supporters de France et j’ai vraiment apprécié tout cela », déclare la joueuse de 32 ans.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ça a été une grande aventure - Sandra Toft.

« Je n’oublierai jamais le titre national remporté la saison dernière et cette finale de Ligue des Champions. J’espère qu’on pourra faire la même chose cette saison parce que le club, l’équipe, les filles, les sponsors et tout le monde ici le méritent. Je veux remercier tous les gens ici et spécialement mes coéquipières pour ces trois années passées à Brest. J’ai beaucoup appris ici, le français par exemple mais aussi des choses sur moi, sur le handball. Ça a été une grande aventure et je souhaite bonne chance à tout le monde pour l’avenir », conclut Sandra Toft sur le site du club.

La Danoise, qui a été élue meilleure gardienne lors du dernier mondial en Espagne, attirait les convoitises du club Hongrois depuis plusieurs semaines. Elle y retrouvera l'internationale française Estelle Nze Minko et partagera les cages avec Laura Glauser.

L'autre gardienne Brestoise, Cléopatre Darleux a quant à elle prolongé son contrat jusqu'en 2024.