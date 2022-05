Handball : la JS Cherbourg finit 2e de la saison régulière de Proligue, la meilleure de son histoire

C'est la meilleure saison de l'histoire de la JS Cherbourg. Les handballeurs finissent deuxièmes de la saison régulière de Proligue avec 43 points, après 30 journées de championnat. Même si les Mauves se sont inclinés pour leur dernier match contre Tremblay, 33 à 32, ce vendredi 20 mai, leur bilan comptable est exceptionnel : 20 victoires, pour trois nuls et sept défaites.

La deuxième meilleure attaque de Proligue

Certes, le début de saison a été laborieux avec quelques faux pas, lorsque cette jeune équipe cherchait encore son jeu et ses automatismes. elle avait alors perdu face à Valence et Angers, deux des formations les plus faibles du championnat. Mais la JSC a ensuite réalisé une bonne phase retour de championnat avec un parcours quasi-parfait.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur les 15 journées depuis début février, les Mauves n'ont perdu que deux fois et ont enchaîné une série historique de onze matchs sans défaite. Résultat : 24 points sur 30 possibles, tout simplement le meilleur ratio avec Ivry, le leader incontesté de la poule. Ajoutez à cela la deuxième meilleure attaque du championnat, le deuxième meilleur buteur, Lucas Vanègue, et le gardien avec le meilleur pourcentage d'arrêts sur la saison, Gauthier Ivah. La JSC ne doit rien au hasard.

La montée en Starligue comme objectif de fin de saison

Les Cherbourgeois visent maintenant la montée en Starligue, la première division de handball. Une montée qui se jouera lors des play-offs, les 4 et 5 juin prochains. En demi-finale, les Mauves affronteront Pontault-Combault, Sélestat ou Nice, en fonction des résultats des matchs de barrage.