Handball : la JS Cherbourg humiliée face à Nancy

Les mauves sont tombés bien bas vendredi soir dans leur salle Chantereyne en s’inclinant 30-18 face à Nancy. Le coach fustige le comportement de certains joueurs, le président pousse un coup de gueule.

C’est une première salle Chantereyne. Le buzzer vient de retentir et une grosse partie du public siffle son équipe. La JSC vient d’offrir à ses supporters une prestation indigne d’un club de ProLigue. Cherbourg n’a tout simplement pas existé sur le terrain.

Dans le but de Nancy, l’ancien gardien cherbourgeois Obrad Ivezic a été exceptionnel. Il a arrêté plus de la moitié des tirs de la JSC. Le coach des mauves Mikica Maksic ne veut même pas se servir de cette excuse pour expliquer la défaite, tant la prestation de son équipe a été d’une inquiétante pauvreté.

La @JSCherbourg touche le fond vs Nancy ( @GNMHAND ) 30-18. Le coach fustige certains joueurs et demande pardon au public. #FBsport #Proligue pic.twitter.com/XThOVji5h3

L’ailier Williams Manebard a eu le courage de venir en zone de presse :

« On n’a pas existé. Je crois que c’est le pire match depuis que je suis à Cherbourg. Le problème, c’est que je suis sûr que toute l’équipe avait envie de gagner ce match. Le groupe veut avancer. Quand on travaille aussi durement toute la semaine et qu’on fait une prestation aussi médiocre ça me dérange. Croyez bien qu’on est dégoûté, moi le premier je suis dégoûté. »