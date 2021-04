Handball - La JS Cherbourg recrute un joueur de Starligue

La JS Cherbourg, qui disputera le mois prochain les playoffs de Proligue, continue de préparer la saison prochaine. Le club annonce ce mardi l'arrivée de Maximilien Tike, en provenance de Limoges en Starligue, l'élite du handball français.

L'ailier gauche de 27 ans s'est engagé pour les trois prochaines saisons. Avant de rejoindre Limoges en 2019, il a évolué dans plusieurs clubs normands : Oissel, Gonfreville et Vernon. L'entraîneur cherbourgeois Frédéric Bougeant suit ce joueur depuis plusieurs années.

"J’ai souvent vu jouer Max et naturellement je me suis intéressé à ses dernières saisons. Je voulais vraiment travailler avec lui car _il me permet d’équilibrer notre jeu_, notamment dans le secteur défensif, ou sa polyvalence est une grande plus-value." - Frédéric Bougeant