Handball : la JS Cherbourg remporte le derby normand

Opposés aux Vikings de Caen à l'occasion de la 20e journée du championnat de France de Proligue, les handballeurs cherbourgeois n'ont pas tremblé dans leur salle ce vendredi soir. Victorieux 30 à 27, ils remportent une victoire de prestige importante en vue de leur maintien en deuxième division.

C'est un match plein qu'ont livrés les joueurs de la JS Cherbourg ce vendredi soir salle Chantereyne. Un match où ils auront mené de bout en bout sans jamais s'envoler au score. On retiendra leur sérieux, leur application pour venir à bout d'une valeureuse équipe caennaise qui n'aura cependant jamais été en mesure d'inquiéter véritablement les Cherbourgeois.

Match engagé mais correct

Arrivés à la pause avec 3 buts d'avance (13-10), les hommes de Mikica Maksic ont dominé la première mi-temps bien lancés par leur arrière Istvan Redeï en réussite en début de partie (5 buts au total), et rassurés par leur gardien Laszlo Fulop. En seconde mi-temps, avec 5 buts d'avance maximum sur les Caennais, les Cherbourgeois ont su gérer leur avance et rester concentrés en dépit des très nombreuses expulsions temporaires de chaque côté, dans un match correct mais très engagé. Valentin Doudeau, Malik Boubaïou (élu homme du match), et Victorien Mabire auront été les autres joueurs remarqués dans cette partie jouée dans une salle Chantereyne bouillonnante et acquise à la cause des Manchois qui comptaient bien remporter ce derby après avoir accroché le match nul lors du match aller en octobre dernier à Caen.

Et maintenant une victoire à l'extérieur?

Au delà de la victoire de prestige, ce succès permet à la JSC d'engranger 2 points de plus et de se rapprocher d'un maintien en Proligue qui pourrait être officiel d'ici 15 jours avec une nouvelle victoire. Dès vendredi prochain, c'est à Dijon que se rendront les Mauves qui courent toujours après une première victoire à l'extérieur cette saison. Pourquoi ne pas en faire leur dernier objectif en cette fin de saison?