Handball : la JS Cherbourg retrouve des couleurs contre Valence pour la première de Mikica Maksic

La JS Cherbourg Handball a battu Valence 24 à 20 pour ses retrouvailles avec la ProLigue après plus d'un mois de trêve. C'était aussi le premier match en compétition officielle pour le nouveau coach Mikica Maksic.

Depuis la reprise de l'entrainement en janvier avec le nouveau coach Mikica Maksic, les joueurs ne cessent de répéter "que tout a changé" . On attendait avec impatience la reprise de la ProLigue pour le constater sur le terrain. Dans une salle Chantereyne pleine, les mauves prennent rapidement les devants face à Valence, mal classé du championnat. Bien en place et combatif en défense, la JSC maîtrise la première période et rentre au vestiaire à la pause avec trois buts d'avance (12-9). L'écart aurait pu être plus grand avec un peu plus de justesse sur les phases offensives.

Les mauves prennent le large en début de seconde période, comptant jusqu'à 6 buts d'avance (18-12) avant de marquer le pas physiquement. Les drômois grignotent leur retard, sans jamais vraiment être en mesure de faire douter la JSC. Comme lors de la VikHand's Cup, le tournoi amical du mois dernier, Enrique Plaza Lara a joué les doublures de Valentin Doudeau au poste de demi-centre. La formule fonctionne ; l'espagnol est même désigné meilleur joueur de la rencontre avec 6 buts.

Les réactions

.

" Je suis très satisfait par la défense. On peut déjà voir un petit touché "yougoslave" (rire). Les joueurs ont beaucoup donné en défense. Félicitation à eux, félicitation pour l'esprit. Je pense qu'on a vu un nouveau Cherbourg avec de l'envie et du plaisir. Ça c'est important, la joie de jouer ensemble. Offensivement, il faut encore beaucoup travailler, mais la semaine a été très dure. Pour un premier match c'est bien."

.

"On avait à cœur de montrer notre nouveau visage. On a bien bossé pendant les vacances. Valence a mis un faux rythme donc le match n'était pas très esthétique, mais voilà on a les trois points et on n'a pris que 20 buts c'est le plus important. Il y a pas mal de choses à intégrer, il y a encore quelques erreurs dans les timing de course, mais on montre des choses intéressantes. Il faut poursuivre là dessus."

Les stats du match

Enrique Plaza Lara : 6 buts / 10 tirs (60% de réussite)

Victorien Mabire : 4/5 (80%)

Malik Boubaiou : 4/8 (50%)

Valentin Doudeau : 3/7 (43%)

Bastien Khermouche : 2/2 (100%)

Axel Rosier : 2/2 (100%)

Steeve Massard : 2/3 (67%)

Williams Manebard : 1/3 (33%)

Istvan Redei : 0/3 (0%)

Laszlo Fulop : 7 arrêts sur 27 tirs (26%)

Classement

Classement de la Proligue - (capture www.ff-handball.org/)

Lors de la prochaine journée, la JS Cherbourg se déplace à Besançon, tombeur surprise de Chartres. Les mauves sont à trois points de la cinquième place qualificative pour les playoffs.

On reviendra sur le match JS Cherbourg / Valence dans le KOP lundi dès 18h30 sur France Bleu Cotentin.