Handball - La JS Cherbourg s’incline au finish contre Billère

La JS Cherbourg Handball trébuche à domicile contre Billère 26-25 lors de la 4e journée de Proligue. Si ce revers n’a rien d’affamant, les Mauves peuvent regretter leurs occasions manquées

La pièce aurait pu tomber du bon côté pour la JSC. Si seulement elle n’avait pas manqué tant d’occasions. Si seulement elle n’avait pas perdu ces ballons importants en fin de rencontre. Si seulement les poteaux étaient ronds au handball… Avec des si, les mauves auraient mis Billère en bouteille, mais dans cette rencontre indécise de bout en bout, chaque détail compte.

La JS Cherbourg a pourtant marqué son territoire d’entrée de jeu. Une bonne entame vite balayée par un gros trou d’air. Les joueurs du Béarn font le break (10-6, 20e). Les mauves, piqués, répliquent. Plus agressifs, plus réalistes devant le but, ils rentrent finalement au vestiaire avec une unité de retard sur leurs adversaires.

Cherbourg se fait reprendre dans les dernières minutes

Après la pause, les deux équipes se rendent coup pour coup, but pour but. A moins de dix minutes de la fin de la partie, la salle Chantereyne s’enflamme. La JSC a fait le trou (24-21). Ça commence à sentir bon se dit-on. Les béarnais vont vite refroidir l’ambiance. En un éclair, ils inversent la tendance, biens aidés par des cherbourgeois en manque d’inspiration pour tromper un Arnaud Tabarand impérial jusqu’à la dernière minute (15 arrêts sur 33 tirs, 41,67%). La JS Cherbourg s’incline sur le fil 26-25. La victoire pourtant lui tendait les bras… à un ou deux détails près.

Les réactions

Cherif Hamani, entraîneur de la JS Cherbourg :

« Perdre chez nous c’est toujours de mauvais goût, mais je ne vais pas pleurer. On ne va pas tout gagner cette saison. Il y a la manière de perdre, et là il y a une bonne équipe de Billère en face. Ça peut basculer d’un côté ou de l’autre. Je sais que les gars vont se battre jusqu’au bout, se sortir les tripes pour aller chercher des points à domicile comme à l’extérieur »

Williams Manebard, capitaine de la JS Cherbourg :