Handball : la JS Cherbourg s'incline face à Nancy, l'un des favoris du championnat (24-28)

C'était un gros morceau qui se déplaçait sur le parquet de la salle Chantereyne ce dimanche. Face à des gradins toujours désespérément vides, la JS Cherbourg a connu son premier revers depuis 3 matches en ProLigue. C'est Nancy, l'un des immenses favoris du championnat, qui s'est imposé au terme d'un match où les mauves auraient pu avoir leur mot à dire. Le score : 24-28 alors que les hommes de Frédéric Bougeant ont notamment mené de 3 buts en première période.

Une bonne entame

C'est effectivement par une belle prestation que la JS Cherbourg entre dans le match, surfant sur la belle prestation contre Pontault-Combault une dizaine de jours auparavant. Pendant une bonne partie de la première mi-temps, les mauves regardent donc Nancy dans les yeux et font même mieux puisqu'ils vont s'offrir un avantage de +3 (10-7). Malheureusement, la conclusion de ce premier acte ne sera pas d'aussi bonne facture et les Nancéiens vont recoller au score à la dernière seconde : 12 partout à la pause.

Le grand a le dernier mot

La dynamique de fin de première période va s'accentuer en seconde, au détriment des hôtes qui vont rapidement voir leurs adversaires s'envoler. Manque de précision, des tirs vendangés, quelques erreurs à la passe, et Nancy ne fait aucun cadeau. A 12 minutes du terme, les visiteurs profitent d'un matelas confortable de 7 buts d'avance. C'est à ce moment que la réaction d'orgueil survient. Enfin, les Cherbourgeois se lâchent et parviennent à croire en la folle remontée. Un cinglant 4-0 infligé en 3 minutes. Mais malheureusement, le temps fort s'est échappé aussi vite qu'il est arrivé et les Nancéiens parviennent à contenir les élans de la JSC jusqu'au bout. Score final : 24-28.

On n'est pas encore prêt à regarder ce genre d'adversaire dans les yeux

Le coach Frédéric Bougeant regrette la discipline pas toujours respectée par ses hommes. "Ce manque dans l'application des consignes, c'est un paramètre important. Cela veut dire que l'on n'est pas encore prêt à regarder ce genre d'adversaire dans les yeux. Peut-être que le rôle de petit poucet et d'élément perturbateur dans le championnat nous va bien au final", constate-t-il à l'issue de la rencontre.

Pour le capitaine, Williams Manebard, le public aurait pu aider les Cherbourgeois à mieux digérer les temps faibles, à l'occasion de cette première défaite à domicile de la saison. "Il nous manque mais ça fait partie du jeu, on doit s'adapter", conclut-il. La JS Cherbourg est pour l'heure 6ème au classement, elle se déplacera à Sarrebourg, en Moselle, ce samedi 28 novembre.