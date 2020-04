Handball : La ligue des champions féminine suspendue, possible report à l'automne pour les Dragonnes

Conséquence du coronavirus, l'EHF a décidé d'annuler les rencontres de Ligue des champions féminine prévues à la fin de la saison. La fédération européenne envisage un report des quarts de finale et du final four à l'automne.

La saison est terminée pour les joueuses de Metz Handball. Les Dragonnes étaient qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions face aux Roumaines de Valcea mais l'EHF a décidé d'annuler la suite de la compétition en raison de l'épidémie de coronavirus.

Suppression des quarts de finale ?

La fédération européenne envisage de faire jouer ces quarts de finale la veille du final four, reprogrammé les 5 et 6 septembre. Si cette date ne peut être respectée en raison de la crise sanitaire, alors l'EHF organiserait le final four en octobre. Dans ce cas, seules les quatre meilleures équipes des poules seront directement qualifiées : Esbjerg, Györ, Brest et Metz.