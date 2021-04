Handball : "la marche était trop haute", la Team Chambé s'incline lourdement à Paris

"On a eu dix minutes d'absence en début de deuxième mi-temps, et c'est là où le trou c'est vraiment fait. Face à une équipe comme Paris, on paye cash quoi !" admet l'ailier gauche du Chambéry Savoie Mont Blanc Handball Queido Traoré. Les handballeurs savoyards ont perdu 34 à 23 leur match à Paris, pour le compte de la 21ème journée de Lidl Starligue.

Les Chambériens devaient déjà affronter Paris il y a dix jours au Phare, mais le match avait été reporté à cause d'un cas de covid dans l'effectif parisien. Pour les mêmes raisons, les deux matchs contre Aix en Provence n'ont pas pu être joués par la suite. De quoi casser le rythme. "Ça nous casse tout, on s'entraîne comme on peut. On manque de rythme, d'intensité dans nos matchs. Du coup, ça a été très compliqué" reconnaît Queido Traoré.

Au classement de Starligue, Chambéry est actuellement 8ème, à 9 points du podium, avec encore quatre matchs de retard.