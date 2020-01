Handball : La Nantaise Camille Ayglon-Saurina privée des Jeux Olympiques de Tokyo

Nantes, France

C'est l'une des joueuses qui compte le plus de sélections en équipe de France de handball (270) : la Nantaise Camille Ayglon-Saurina n'ira pas aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain. D'après nos informations, c'est le sélectionneur des Bleues, Olivier Krumbholz qui a pris cette décision et qui en a informé la joueuse la semaine dernière à Paris avant le match de championnat entre Issy-Paris et Nantes. A 34 ans, Camille Ayglon-Saurina souhaitait mettre un terme à sa carrière après le rendez-vous olympique, une carrière internationale entamée en 2007.

Déjà remplacée lors des Mondiaux en décembre

Déjà, en décembre dernier lors des Mondiaux, Camille Ayglon-Saurina avait été remplacée à quelques heures de la rencontre contre l'Australie par Gnonsiane Niombla. Les Françaises avaient terminé à la treizième place de la compétition alors qu'elles étaient championnes du monde en titre.

Championne d'Europe et championne du monde avec les Bleues

Camille Ayglon-Saurina a rejoint Nantes en 2018. Avec les Bleues, elle a été sacrée vice-championne olympique en 2016, championne du monde en 2017 et championne d'Europe en 2018. Elle ne participera donc par à sa quatrième olympiade.