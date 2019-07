Handball : la relégation du GSMH confirmée par la CNCG

Grenoble, France

Relégation confirmée pour le GSMH. Le club de handball Grenoble-Saint-Martin-d'Hères appris ce jeudi qu'il évoluerait bien en Nationale 1 la saison prochaine. Il avait pourtant obtenu de se maintenir en Proligue après sa victoire face à Caen le 4 mai, mais avait été relégué par la Ligue Nationale de Handball à cause d'irrégularités financières.

Saisie en appel par le club la Commission nationale de contrôle et de gestion a donc validé la décision de la LNH. Le club annonce réfléchir à une réorganisation interne pour répondre aux exigences du haut niveau et régulariser ses erreurs de gestion. Également, "le GSMH38 et son Avocat Maître Mohamed DJERBI ont pris acte de cette décision et s’en remettent au CNOSF afin d’envisager, par l’intermédiaire d’une conciliation, une sanction proportionnée aux erreurs reconnues, mais reprochées au club", peut-on lire dans le communiqué du club.