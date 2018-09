Billère, France

Le Billère Handball espère vite tourner la page. La page de l'accident de la saison dernière qui a conduit le club à la relégation en Nationale 1. Une poignée de semaines plus tard, l'amertume est digérée et c'est vers l'avenir que se tourne le club pour retrouver au plus vite l'échelon supérieur. La montée est l'objectif clairement fixé par tous, et l'aventure commence ce samedi, à 19h au Sporting d'Este contre Créteil.

Toujours le même fonctionnement

« On a gardé un groupe professionnel de 12 joueurs, et on a voulu garder le même fonctionnement qu'en ProLigue, que ce soit sur les conditions d'entraînement, de déplacement et d'hébergement » souligne le président Christian Laffitte. Le club conserve aussi le plus gros budget de la division avec 1 millions d'euros (en baisse toutefois de 300.000 euros). Le BHB est un des cinq clubs à postuler à la remonter grâce à un statut "VAP" – Voie d'accession au professionnalisme – qui certifie justement que Billère a les capacités financières suffisantes pour remonter.

Christian Laffitte, président du BHB : "Normalement, et on l'espère tous, ça devrait le faire" Copier

Le championnat va se dérouler en deux phases, avec dans un premier temps 4 poules de 8 équipes. Ensuite il y aura une deuxième phase où les deux meilleurs de chaque poule se retrouveront, en conservant les points inscrits lors de la première phase. Au final, les deux meilleurs clubs disposant du statut VAP accéderont à la deuxième division du handball français. "Le premier match va être très important pour montrer qu'on est là, confirme l'emblématique capitaine Jérémy Vergely. Comme on garde nos points pour la deuxième phase, il ne faut pas trop réfléchir et tout jouer à fond pour engranger un maximum d'ici la grosse trêve".

Un nouvel entraîneur aux commandes

Le BHB version 2018/19 sera emmené par un nouveau coach, le Serbe Dragan Mihailovic, en remplacement du Basque Aitor Etxaburu. Mihailovic a déjà fait monter quatre clubs français en ProLigue dans sa carrière, et c'est évidemment sur son expérience que compte le BHB. « J'ai accepté ce challenge parce que Billère ne mérite pas d'être en N1 et doit remonter, explique le nouveau coach. Je pense que l'an dernier l'équipe a joué en dessous de son niveau, pourquoi, ça ne m'intéresse pas. Donc je dois essayer qu'on retrouve le plaisir et une certaine discipline qui n'était pas au rendez-vous la saison dernière, je ne veux pas qu'on se lache en disant : "On mène de 3 ou 5 buts, le match est plié", non. Si on peut mettre 40 buts, il faut mettre 40 buts ».

Je veux que le public vienne, s'identifie à l'équipe, prenne du plaisir et dise : « ça y est, ça joue bien au handball, comme avant à Billère ! »

— Dragan Mihailovic, nouvel entraîneur du Billère Handball

Les ambitions de Dragan Mihailovic, le nouvel entraîneur du BHB Copier

Et Christian Laffitte l'annonce sans détour : « Autant les partenaires et les collectivités nous ont fait crédit et continuent à nous soutenir cette saison malgré notre descente, mais je suis persuadé que si la remontée n'est pas à l'issue de la saison, on aura beaucoup de mal à continuer à les fidéliser, et je pense clairement que le handball professionnel à Billère aura du souci à se faire ». « Il n'y a pas le choix il faut remonter » conclut le président.

Le calendrier de la première phase du BHB