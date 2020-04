La Ligue Nationale de Handball a annoncé l'arrêt des compétitions professionnelles ce mardi. Le PSG est champion de Lidl Starligue. Le Fenix Toulouse Handball termine cinquième et pourrait jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine.

Handball - Lidl Starligue : saison terminée, le Fenix Toulouse 5e et (peut-être) futur européen

C'est terminé. Il n'y aura plus de match de handball cette saison. La LNH a fait part de sa décision ce mardi. Le Fenix Handball, cinquième à l'issue de cette saison tronquée, pourrait jouer la European Handball League la saison prochaine.

Le Fenix Handball va monter un dossier pour la Coupe d'Europe

Le Fenix est autorisé à participer à cette nouvelle compétition la saison prochain. Sous réserve d'acceptation des instances européennes. Le club montera un dossier pour disputer cette compétition, ce qui sera historique pour les Toulousains.

"A ce jour, le Président essaie d'évaluer les conséquences sportives et économiques que provoque cette situation inédite. Un tour de table avec l'ensemble des partenaires institutionnels, publics et privés permettra dans les prochaines semaines de mesurer l'impact de cette crise et la capacité du club à relever l'ensemble des défis qui lui sont proposés. Dès que les mesures de restrictions sanitaires permettront de reprendre une activité normale, nous proposerons à tous les membres de la communauté FENIX (partenaires, abonnés, supporters...) un projet d'adhésion pour 2020/2021 tenant compte à la fois des annulations de fin de saison mais aussi des opportunités nouvelles pour l'an prochain", explique le club dans un communiqué.