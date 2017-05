Handball : la Tchèque Helena RYSANKOVA nouvelle recrue du CDB

Après plusieurs renouvellements de contrats, les dirigeants dijonnais annoncent l’arrivée d’une nouvelle recrue, Helena Rysankova au poste d’arrière-droite pour la saison prochaine.

Après avoir engagé la jeune demi-centre danoise, Sarah PAULSEN, le CDB et l’arrière droite internationale tchèque, Helena RYSANKOVA, ont trouvé un accord pour un contrat d’une durée d’un an. En provenance du club francilien de Saint-Maur (D2F), où elle évolue depuis la rentrée de 2016, la native de Prague est actuellement la deuxième meilleure buteuse du Championnat avec 6 réalisations par match.

A 24 ans, elle possède déjà une solide expérience dans le handball européen : Championne de République Tchèque à trois reprises (2013, 2014 et 2015) et vainqueur de l’EHF Challenge Cup en 2013 avec le club de Most.

Une puissance de frappe supplémentaire à l’attaque dijonnaise

Comme le souligne Christophe MARECHAL : « Helena est une buteuse qui a le sens du débordement et qui a posé denombreux problèmes aux défenses de D2 françaises. Elle complètera le poste d’arrière-droite gauchère avec Barbara MORETTO et nous permettra d’équilibrer la base arrière en décalant Martina SKOLKOVA sur son poste d’arrière-gauche / demi-centre. », avant de poursuivre : « A 24 ans, elle évolue depuis deux années en sélection nationale tchèque, elle nous apportera son expérience internationale dans une équipe relativement jeune ».

Quant à la néo-dijonnaise, elle a déjà pris ses marques dans la Cité des Ducs : « Le club et la ville m’ont donné une très bonne impression. Tous les gens que j’ai rencontrés ont été très sympathiques. J’ai aussi bien aimé le marketing du club et en particulier les maillots (rire) ! La ville possède beaucoup de restaurants, ce que j’apprécie, car mon copain et moi aimons nous détendre dans un bon café ! Je suis aussi heureuse de passer d’une grande ville comme Paris à une ville un peu plus calme et familiale comme Dijon.»

A travers ce contrat d’une saison, elle espère également donner un nouvel élan à sa carrière et continuer à progresser : « En signant à Dijon, je souhaite faire évoluer ma carrière en jouant au plus haut niveau français."