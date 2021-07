Handball : la Team Chambé a repris l'entraînement

Après cinq semaines de vacances, les Jaune et Noir ont retrouvé le chemin du vestiaire à Chambéry. Ils ont entamé ce lundi leur préparation d'été pour la prochaine saison, qui démarre en septembre.

Au programme : musculation, tests de kiné et matchs amicaux pour le côté sportif. "On a un gros bloc de physique qui va être assez dense, mais on va aussi s'affronter sur des jeux plus ludiques que la salle de musculation", détaille Benjamin Richert. Et activités en plein air, repas partagés pour la cohésion d'équipe... Des moments primordiaux que les joueurs n'ont pas forcément le temps de vivre le reste de l'année.

Il n'y a pas que le côté vestiaire/terrain, il y a aussi tout ce qu'il se passe en dehors. Les matchs se jouent souvent sur des détails. La force collective et l'esprit de groupe sont des choses qui peuvent faire la différence. - Laurent Busselier, entraîneur adjoint.

Après avoir raté la qualification européenne l'année dernière, et même si les objectifs n'ont pas encore été révélés clairement, les Jaune et Noir affirment viser le haut du classement.

Ecoutez Laurent Busselier, l'entraîneur adjoint de la Team Chambé Copier

Cette préparation estivale permet aussi d'intégrer les deux nouveaux joueurs au sein de l'équipe : Sebastian Skube et Gustavo Rodrigues qui n'est pas encore arrivé, il participe aux Jeux olympiques avec l'équipe brésilienne.

Avec le retour des fortes températures, les joueurs doivent supporter la chaleur pendant leur préparation physique - Team Chambé

Premier match amical au Portugal

Les handballeurs chambériens décolleront pour le Portugal le 18 août pour rencontrer Porto lors d'un match amical. "C'est une équipe qui joue la Ligue des Champions, qui est habituée des grandes compétitions donc ça va être un très bon test pour nous" affirme Nikola Portner, le gardien de l'équipe. "Ca va nous faire du bien de partir 3-4 jours, aussi bien mentalement que physiquement et dans le jeu."

Ils affronteront ensuite Montpellier aux Carroz D'Arâche et à Saint-Jean-de-Maurienne les 25 et 27 août, puis les joueurs se rendront à Valence pour un tournoi amical les 28 et 29 août.

Pour l'ouverture de la saison de la Liqui Moly StarLigue, les Jaune et Noir affronteront Toulouse le 11 ou le 12 septembre. Le premier match au Phare se déroulera, quant à lui, entre le 23 et le 26 septembre face au PAUC, le Pays d'Aix Université Club handball.