La Team Chambé affrontera le PSG Handball en 8e de finale de Coupe de France

On connaît l'adversaire de nos handballeurs du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball pour les 8e de finale de Coupe de France. Le tirage a eu lieu ce mardi, et c'est un gros morceau qui attend nos jaunes et noirs : ils iront affronter le Paris Saint-Germain Handball le mardi 15 ou le mercredi 16 novembre.

Paris est actuellement dans le peloton de tête du championnat de StarLigue, et a disputé la finale du Trophée des Champions face à Nantes début septembre, pour s'incliner sur le score de 37 à 33.