Handball : la Team Chambé submergée par Nantes

À une semaine du Final Four de la Coupe de la Ligue, Chambéry ne revient pas de Nantes avec le plein de confiance. Ce samedi, les handballeurs savoyards ont tenu tête aux Nantais pendant 45 minutes avant de sombrer en fin de match (38-29). La Team Chambé n'a plus gagné à l'extérieur depuis fin septembre et un déplacement à Saran.

Ils ont été meilleurs, on ne peut rien dire de plus. - L'ailier chambérien Arthur Anquetil

Devant les 10 000 spectateurs du Hall XXL à Nantes, les Jaune et Noir ont plusieurs fois pris les devants (14', 10-8). Mais, au fur et à mesure du match, Chambéry, en manque de rotations, a accusé le coup et Nantes s'est envolé grâce aux parades de Mickael Robin (8 arrêts, 40 %) dont une sur penalty (49', 29-24) qui a assommé les Savoyards.

"Ça se joue sur la seconde mi-temps, on manquait déjà de rotation avec un joueur en moins sur la feuille, derrière on a deux exclusions, le match a été long. Ils ont été meilleurs, on ne peut rien dire de plus, analyse l'ailier savoyard Arthur Anquetil. On reste ambitieux, on a un joli match à jouer à la maison contre Nancy et on ira au Final 4 pour se faire plaisir et essayer d’accrocher les trois gros. On veut bien finir avant la trêve."

Samedi 18 décembre, Chambéry défiera le PSG en demi-finale de la Coupe de la Ligue.