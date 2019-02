Handball : la toute dernière chance de Brest en Ligue des champions féminine

Son compteur de victoire est toujours bloqué à zéro dans ce groupe 1 du "main round" de ligue des champions féminine, mais le Brest Bretagne Handball conserve un petit espoir de qualification en quart-de-finale. La condition sine qua none est de battre Odense, ce dimanche (15 heures) à Brest Arena.

Dernier de la poule, le BBH reviendrait à égalité au classement avec les Danoises. Il transmettrait même la lanterne rouge au vice-champion du Danemark en cas de victoire par quatre buts d'écart, ou plus.

En revanche, s'il s'incline, Brest serait officiellement éliminé. Il se retrouverait à quatre points d'Odense et Copenhague, à deux rencontres de la fin. Or, les deux équipes danoises s'affrontent lors de la prochaine journée.

Amandine Tissier (demi-centre du BBH) : "On a tout à gagner. Ce sera à la vie à la mort, mais on laissera nos tripes sur le terrain. On aura le soutient de l'Arena. Nice va laisser des traces, mais on va aller de l'avant"