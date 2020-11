Handball - Laurent Bezeau n'entraînera plus Brest à l'issue de la saison

Laurent Bezeau, entraîneur du Brest Bretagne Handball, ce sera du passé à l'issue de la saison actuelle 2020-2021. Car le contrat du coach au club depuis 2013 ne sera pas renouvelé comme vient de le confirmer le président Gérard Le Saint.

De la N1 à la Ligue des Champions

Revenu à Brest en 2013, un an après avoir remporté le titre de champion de France (2012) avec l'Arvor 29 liquidé dans la foulée, Laurent Bezeau a conduit le BBH de la N1 à la LFH, l'élite du hand féminin, et la Ligue des Champions. L'armoire à trophées s'est aussi garnie de deux coupes de France sous ses ordres (2016 et 2018). Reste à savoir si, d'ici son départ, les handballeuses parviendront à lui offrir un titre de champion de France pour lequel le rival s'appelle encore et toujours Metz. Il a refusé de commenter ce départ depuis la Croatie, où le BBH se trouve actuellement pour affronter deux fois l'équipe de Podravka Koprivnica ce samedi et ce lundi, en espérant poursuivre son beau parcours en Ligue des Champions.

Va-t-il rester à un autre poste au club ?

Mais cette non reconduction de contrat ne signifie pas, à l'heure actuelle, que le technicien quittera le BBH. "Nous discuterons d’un éventuel autre poste au club avec lui" indique Gérard Le Saint.