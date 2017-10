Handball : Laurent Busselier appelé à la rescousse comme entraîneur adjoint à Chambéry

Face au très mauvais début de saison du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball, le club réagit : l'entraîneur a désormais un adjoint. Il s'agit de Laurent Busselier, un ancien joueur qui est aussi à la tête du centre de formation de Chambéry.

L'entraîneur du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball garde son poste mais depuis mercredi soir Ivica Obrvan a un adjoint.

Le président du club Alain Poncet a décidé de nommer Laurent Busselier comme entraîneur adjoint, pour essayer de donner une nouvelle dynamique à l'équipe. La décision a été annoncée dès mercredi soir, après la 4è défaite consécutive en championnat Lidl Starligue, contre Toulouse 27 à 23.

Laurent Busselier est un personne qui connait bien le club et en lequel nous avons totalement confiance—Alain Poncet, le Président du club

Quelques minutes après la rencontre, Alain Poncet a annoncé aux joueurs, puis en conférence de presse, la nomination de Laurent Busselier. La décision a été prise en concertation avant la rencontre avec Ivica Obrvan, Laurent Munier, directeur général et Bertrand Gille, directeur sportif pour régler un certain nombre de choses. "Laurent Busselier est un personne qui connait bien le club et en lequel nous avons totalement confiance. » a déclaré Alain Poncet.

Laurent Busselier a joué pendant 13 ans au Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball et il est aussi à la tête du centre de formation.

Les Chambériens sont derniers du championnat avec zéro point au compteur. Ils attaquent la compétition européenne ce dimanche 8 octobre contre les Israéliens de Rishon Lezion.