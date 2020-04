Handball : Laurent Busselier prolonge avec Chambéry

Les coachs du CSMBH Erik Mathé et Laurent Busselier avec la coupe de France

Il fait presque partie des murs ! Au club depuis 20 ans, Laurent Busselier, 43 ans, sera chambérien au moins deux ans supplémentaires. L’ex-capitaine désormais entraîneur-adjoint du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball prolonge son contrat en Savoie jusqu'en 2022.

Adjoint depuis octobre 2017

L'histoire entre "Bubu" et le CSMBH a commencé en 2000, lorsqu'il quitte Montpellier pour rejoindre Chambéry, après trois titres de champion de France glanés dans l'Hérault. Ailier gauche, puis capitaine des grandes années chambériennes, le gardois aux 17 sélections en équipe de France prend sa retraite de joueur en 2013.

Après avoir dirigé pendant plusieurs années le centre de formation, Laurent Busselier devient entraîneur-adjoint de l'équipe pro en 2017, d'abord aux cotés du croate Ivica Obrvan. Il forme depuis 2018 un duo avec Erick Mathé, avec qui il remporte la coupe de France en 2019.

"Malgré les événements qui nous touchent actuellement, cette prolongation a une signification particulière pour moi. En effet, elle intervient 20 ans après mon premier contrat me liant à la Team Chambé et mon arrivée chez moi en Savoie. Cela représente donc tout le chemin parcouru et l’attachement que je porte au club ainsi qu’à ses valeurs" explique mardi Bubu dans un communiqué transmis par le club.