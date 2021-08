Handball : le Billère Handball Pau Pyrénées dévoile ses maillots de la saison 2021-2022

C'est bientôt la rentrée pour le Billère Handball Pau Pyrénées, et à cette occasion le club dévoile les nouveaux maillots de la saison 2021-2022. Ils reprennent les codes couleurs des précédentes années, avec des sponsors plus visibles, et un liseré rouge sur le col.

Les maillots gardent la même couleur et la même silhouette du Pic du Midi d'Ossau floquée sur le devant - Billère Handball Pau Pyrénées

Les maillots des matchs à domicile restent en bleu, ceux à l'extérieur en blanc, avec la silhouette du Pic du Midi d'Ossau floquée sur le devant. Ces maillots seront portés par les joueurs pour leur prochain et premier match de la saison. Le BHB reçoit Besançon le 10 septembre en Proligue à 20h30.