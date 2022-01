Handball : le breton Romain Lagarde entame l'Euro avec l'Équipe de France

Ils sont sur place depuis lundi 10 janvier. Nos Français, champions olympiques, sont bien arrivés en Hongrie pour disputer le championnat européen. Pas le temps pour le tourisme, les Bleus démarrent la compétition dès le jour de l'ouverture. Ils affrontent la Croatie ce jeudi 14 janvier à 20h30. Et parmi les joueurs, on trouve un Breton. L'arrière Romain Lagarde vient en effet de Ploemeur, à côté de Lorient dans le Morbihan.

Sa famille habite là-bas et elle est restée en France à cause de la situation sanitaire, mais ils seront en contact avec le handballeur pendant toute la compétition : "Généralement, je les ai par messages et par face time dès qu'on peut. On essaye de pouvoir échanger pendant la compétition. On fait avec les moyens du bord", sourit le Morbihannais.

Un titre olympique à défendre

Un soutien bienvenu, car l'enjeu est de taille pour le Breton : c'est la première compétition internationale après le titre olympique de cet été à Tokyo. Le Français se sait attendu : "Forcément toutes les équipes vont vouloir nous battre. On sait que tout le monde nous attend, il faudra être encore plus concentrés sur les matchs parce qu'ils voudront faire tomber le champion olympique", prévient le joueur. Mais pas de quoi inquiéter les troupes : "On n'a pas de pression négative. C'est à nous de faire encore plus d'efforts pour relever le niveau de jeu pour leur montrer qu'on est au-dessus et que ce sera dur de nous battre", assure le Breton.

Une compétition qui est également essentielle dans la course au titre Mondial puisque les trois premières équipes, à l'issue du championnat d'Europe, seront directement qualifiées pour le prochain Championnat du Monde.

Une compétition physique

Pour rentrer dans la compétition, la France affronte la Croatie. Une équipe aux gabarits imposants, avec des joueurs puissants. Mais les Bleus sont prêts assure Romain Lagarde : "On dispute pour la plupart la Coupe d'Europe, donc on retrouve des joueurs contre lesquels on joue en club. On sait se préparer sur ce genre de matchs. Ce sont des rencontres physiques avec beaucoup d'impact. On est prêts mentalement et physiquement."

Le Morbihannais veut gagner. Des victoires qui passeront par une défense solide, grande force des équipes de France de handball : "Il va falloir être fort physiquement en défense pour que les adversaires buttent et qu'on puisse dérouler sur le jeu rapide. On va montrer aux joueurs en face qu'il n'y a pas la place de passer."

Des tests tous les jours

On a pris l'habitude de la situation sanitaire - Romain Lagarde.

Si la gestion de la situation sanitaire semble laisser à désirer en Hongrie, Romain Lagarde n'est pas perturbé "Après le Mondial et les Jeux Olympiques, c'est la troisième compétition avec le covid et des tests tous les jours. On est un peu habitués maintenant, on a pris le pli et on sait ce qui nous attend. Ça fait partie du programme, mais on reste concentrés sur notre jeu et sur ce qu'on a à faire." Le jeune homme de 24 ans l'affirme : "Toute l'équipe se sent bien. On a bien travaillé et chacun est prêt pour ce défi." Un défi de taille, qui commence donc face à la Croatie ce jeudi 14 janvier.

Calendrier des Français (Tour Préliminaire du Groupe C)

• Jeudi 13 janvier 2022 à 20h30 : Croatie - France

• Samedi 15 janvier 2022 à 18h : France - Ukraine

• Lundi 17 janvier 2022 à 20h30 : France - Serbie

