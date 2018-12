Handball : le clasico pour Montpellier, première défaite de la saison pour Chambéry

Chambéry, France

Le clasico tant attendu a tourné court. Le choc de la 11e journée entre Chambéry, jusqu'alors invaincu en StarLigue, et Montpellier, en quête de confiance, a tourné en faveur des héraultais.

Les champions d'Europe en titre se sont largement et logiquement imposés jeudi soir 29-22 au Phare, après avoir souffert une mi-temps face à des savoyards qui n'ont pas pu tenir le choc physiquement pendant une heure.

Première défaite de la saison pour Chambéry

Pourtant, ce sont bien les hommes d'Erick Mathé, qui retrouvait sur le banc adverse son ancien staff montpelliérain, qui ont rythmé le début de match dans un Phare bouillant, à guichets fermés depuis deux semaines.

Retrouvailles par bancs interposés entre Erick Mathé et Patrice Canayer au Phare. © Maxppp - Sylvain Muscio

Les Frégas 12, le kop de supporter savoyard, a donné le tempo avant même le coup d'envoi, avec un tifo reprenant la fameuse DeLorean du film "Retour vers le futur", et une banderole projetant le chaudron chambérien au 5 juin 2019, dernière journée de la saison, "Nom de Zeus, champions !".

Menés tout au long de la première période (14-13, 30e), les montpelliérains sont revenus des vestiaires transfigurés et ont profité de la baisse de régime des coéquipiers de Yann Genty (11 arrêts).

ECOUTEZ le défenseur du CSMBH Pierre Paturel Copier

"Perdre contre le champion d'Europe, c'est pas une honte non plus" tempérait le défenseur savoyard Pierre Paturel à l'issue de la rencontre, même si l’arrière Romain Briffe le reconnait, "ça fait deux matchs c'est vrai que l'on joue un peu moins bien, le mois de novembre est dur pour tout le monde, on va se remettre dedans".

ECOUTEZ l'arrière du CSMBH Romain Briffe Copier

Les joueurs clés de Chambéry ont pour la plupart affiché des performances en deçà de leur superbe début de saison, à commencer par l'ailier Fahrudin Melic, six buts, mais à seulement 50% de réussite.

Ovation pour Melvynn Richardson

Melvyn Richardson, lui, n'est pas passé à coté de son match. L'ancien chambérien, formé en Savoie, a été étincelant à la baguette du jeu héraultais (7 buts à 70%).

ECOUTEZ Melvyn Richardson, l'arrière montpelliérain Copier

Pour son retour au Phare, l'international a eu droit à une ovation lors de la présentation des équipes, "j'ai tout vécu ici, je dois tout à Chambéry, je suis très content que le public m'apprécie toujours. Je suis toujours Chambéry de près, je suis super content de leur début de saison, de les voir s'éclater sur le terrain".

Nantes leader

Avec cette première défaite de la saison, Chambéry perd son fauteuil de leader du championnat. C'est Nantes qui réalise la belle opération de cette 11e journée, en prenant la tête de la StarLigue grâce à une belle victoire 29-24 sur le parquet de Saint-Raphael.