Handball. Le coach Thierry Anti prolonge avec le HBC Nantes pour deux ans

Thierry Anti prolonge avec le H jusqu'en 2020. Il a signé son contrat ce vendredi. Thierry Anti, 58 ans, est avec le club depuis huit ans.

Les handballeurs nantais vont évoluer sous les ordres de Thierry Anti jusqu'en 2020. Le HBC Nantes a prolongé son contrat ce vendredi. Avec lui, le club a gagné la Coupe de la Ligue en 2015, la Coupe de France en 2017 ou encore le Trophée des Champions face aux Parisiens au début du mois de septembre, le troisième titre de leur histoire. "Tout ce qui compte pour moi, c'est le club", affirme Thierry Anti. Sa carrière pour lui, ce n'est pas le plus important: "Je suis l'entraîneur actuel, mais demain, il y aura un autre entraîneur ! Quand? Je ne sais pas. Mais c'est la vie ça ! C'est comme les joueurs ! Quand je vais partir, je ne pense pas qu'on va baptiser la Trocardière à mon nom!" s'amuse Thierry Anti. On est là de passage."

"Tout ce qui compte pour moi, c'est le club. Je suis l'entraîneur actuel, mais demain, il y aura un autre entraîneur ! Quand je vais partir, je ne pense pas qu'on va baptiser la Trocardière à mon nom!"

Profiter du moment présent

Thierry Anti se sent bien au H. Et il insiste sur ce point : "Le plus important, c'est que le club continue. Et ici franchement, il ne cesse de progresser. On joue la Ligue des Champions, on a énormément de supporters... C'est un vrai signal qui est fort pour quelqu'un quand il se dit: "Est-ce que je vais faire une année de trop, est-ce qu'il est temps que je parte, est-ce qu'on a encore confiance en moi..." Avec le club, on a encore envie de faire plein de choses ensemble. On verra plus tard ce qui se passe. Laissez-moi profiter du moment présent."

Gaël Pelletier, le président du HBC Nantes et l'entraîneur, Thierry Anti ont le même objectif: faire progresser le club. © Radio France - Sarah Vildeuil

Une équipe forte à Beaulieu

En septembre 2018, le HBC Nantes va retrouver le Palais des sports de Beaulieu, à Nantes. Le club ne veut pas rater sa rentrée. La présence de Thierry Anti est une évidence pour le président du club, Gaël Pelletier: "C'est important de continuer à s'inscrire dans la très haute performance dans cette optique de retourner au palais. On a fait valoir notre volonté d'en être les utilisateurs parce qu'on nourrit de grandes ambitions dans ce nouvel outil ," explique Gaël Pelletier. De fait pour le président du club, cela passe par une grande équipe, avec un grand entraîneur.