Handball Starligue : le derby, c'est aujourd'hui

Nîmes, France

StPour la preà 20h30 au Parnasse de Nîmes.tmois vont pouvoir aller voir un derby au Parnasse sans avoir peur de Michaël Guigou. Cette année, l'international tricolore joue avec l'Usam. Et pourrait bien aider ses coéquipiers nîmois à changer la donne face à l'ogre montpelliérain.

Franchir un palier

Les deux équipes occupent toutes les deux le haut du classement avec une victoire lors de la première journée. Mais Montpellier reste le grand favori de la rencontre. Sur 28 confrontations en championnat, le MHB en a gagné 24.

Sauf que Nîmes aborde cette saison avec de nouvelles ambitions, notamment avec sa recrue phare, Michaël Guigou. "Quand on peut avoir le profil de Michaël pour muscler votre équipe on ne réfléchit pas deux secondes avant de le recruter, avance Franck Maurice, l'entraineur de l'Usam. Pas seulement pour le jeu. Mais une expérience, une énergie au quotidien. Il est déjà indispensable pour ses coéquipiers."

De quoi aller embêter une équipe comme le MHB ? Le président du club, David Tebib, y croit. "On a plutôt tendance à avoir une balance débitrice face à notre voisin. Mais l'Usam Nîmes Gard aujourd'hui est vraiment un club qui saison après saison a réussi à monter en puissance. On n'est pas encore dans la catégorie poids lourd de Montpellier. Mais on a beaucoup d'envie, de détermination, et on peut les regarder les yeux dans les yeux."

Un match particulier pour Guigou

L'international tricolore a tout gagné avec Montpellier. Ce soir, il sera contre ses anciens coéquipiers. "C'est sûr que c'est un match particulier contre mon ancien club. Après ça reste un match de handball. Dans ces derbys il y a une très forte pression. Surtout au Parnasse où c'est toujours très chaud mais cette fois-ci, le public sera derrière moi, derrière nous."

à lire aussi Une star mondiale du hand à l'USAM de Nîmes, Michaël Guigou

Coup d'envoi à 20h30 au Parnasse de Nîmes.