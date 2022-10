Handball - Le derby JDA Dijon - Besançon, "plus important qu'un match normal"

Vendredi 14 octobre 2022, c'est l'un des matchs, voire le match le plus attendu de la saison pour les amateurs et les amatrices de handball à Dijon. La JDA Dijon reçoit Besançon pour la 5e journée de première division, dans un derby de Bourgogne-Franche-Comté. Coup d'envoi 20 heures. Une rencontre d'autant plus importante qu'en cas de victoire, les dijonnaises, 9es, passeraient devant les bisontines, 7es du classement .

"Même si tu viens d'arriver, tu connais déjà la notion du mot derby"

Norvège, Pays Bas, Argentine ... on compte au total six nationalités différentes au sein de l'effectif dijonnais. Même si l'équipe est cosmopolite, cette notion de derby est quand même très importante confirme la capitaine de la JDA, la demi-centre Carmen Campos. "On se sent de plus en plus dijonnaises, il faut le montrer sur le terrain et se battre sur jusqu'à la fin, surtout quand on joue chez nous. Même si tu viens d'arriver, tu connais déjà la notion du mot "derby", même si on vient de Madrid, dans mon cas", affirme l'internationale espagnole.

Une rivalité d'autant plus présente, puisque la saison dernière la JDA s'était inclinée à l'aller comme au retour. "On a déjà vécu des derbys, on sait que c'est toujours de la concurrence directe, continue Carmen Campos. C'est plus important qu'un match normal, c'est le même lieu, c'est notre territoire, on veut vraiment se faire respecter, ce sont vraiment les deux équipes de la région et c'est très important".

"Il y a une hiérarchie supposée et on veut la bousculer"

Depuis le début de la saison, en championnat, la JDA Dijon s'est inclinée deux fois (contre Metz et Brest, les meilleures équipes du championnat), puis s'est imposée à deux reprises en championnat (contre Bourg-de-Péage et Toulon) et une fois en Coupe de France.

Un début de saison satisfaisant pour l'entraîneur, Christophe Mazel : "Pour l'instant on est dans les clous, on est proches de Besançon. Ce match est important parce que si bat Besançon, on passe devant Besançon, et Besançon fait partie des équipes avec lesquelles on va se bagarrer, on l'espère, pour les places européennes, après lesquelles on court. C'est l'ambition de l'année, donc il faut absolument se hisser au niveau de ces équipes là et l'emporter". Les places européennes, c'est à dire les cinq premières.

La saison dernière, Besançon avait terminé 4e, Dijon 8e.Tout sauf une fatalité : "Il y a une différence de hiérarchie par rapport au classement de l'an dernier, mais sur cette saison tout reste à prouver, martèle l'entraîneur de la JDA. Il y a une hiérarchie supposée et on veut la bousculer, parce qu'on veut leur passer devant, ça va être une forme de révélateur pour nous, on va s'attaquer à un très gros morceau".

Plus de 2000 personnes attendues

Le match étant télévisé, le Palais des sports a été réaménagé, avec un "habillage" spécial pour le terrain. Plus de 2000 spectateurs sont attendus, de quoi faire (au moins) doubler l'affluence moyenne. La billetterie est toujours ouverte.