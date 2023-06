Handball - Le DMH doit battre Tremblay en demi-finale de Proligue

Les handballeurs dijonnais n'ont pas le choix : il faut battre Tremblay pour espérer accéder à la Starligue, première division de handball français. Le Dijon Métropole Handball (DMH) joue sa demi-finale à 18h, au Palais des Sports de Dijon. S'ils gagnent, les dijonnais iront en finale, qui se jouera dimanche 4 juin, toujours à domicile. Après une saison en tête du championnat de Proligue (la deuxième division française), le DMH s'est finalement classé deuxième après une fin de championnat compliquée. Il faut désormais absolument sortir triomphant de ce week-end de phase finale. La demi-finale Dijon-Tremblay est à suivre en intégralité, dès 17h45 sur France Bleu Bourgogne.

Tremblay : un adversaire coriace

L'objectif est très clair pour les joueurs dijonnais : battre Tremblay. Un adversaire qu'ils connaissent pour l'avoir joué pendant le championnat régulier. Tremblay finit troisième au classement, une place derrière le DMH. Les dijonnais avaient battu les tremblaysiens à domicile, dans ce même Palais des Sports. Pierrick Naudin, le capitaine dijonnais n'en tire pourtant aucune certitude : "déjà chez eux, on a fait match nul, et puis les résultats des matchs de championnat dépendent des dynamiques. La demi-finale n'a rien à voir. Le match va être compliqué, quoiqu'il arrive. On ne se serre pas des matchs passés. Par contre, si eux peuvent se dire que c'est plus difficile, tant mieux, mais nous on ne compte pas là dessus."

Les handballeurs dijonnais misent plutôt sur une bonne analyse et une bonne préparation. Le DMH a en effet eu une pose de deux semaines, qui a permis aux joueurs de se préparer au mieux, explique Pierrick Naudin : "on a poussé l'analyse, pour aller plus loin par rapport aux autres matchs de championnat. C'est la grosse différence. Maintenant, les entrainements, la préparation physique, c'est globalement la même chose. On verra ce qu'il en est à 19h30 mais je pense qu'on a bien utilisé nos quinze jours pour être en forme. On a tout mis en œuvre pour faire une grosse demi-finale."

Pour la deuxième fois, le DMH accueille les phases finales

Au delà de l'enjeu sportif, la tenue de ces phases finales de Proligue à Dijon pour la deuxième année consécutive, fait rayonner le DMH. Mais l'année dernière les dijonnais regardaient le spectacle depuis les tribunes, pas ce week-end. Pour le président du club Thierry Desserey, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau d'une saison exceptionnelle : "on a réussi une très belle saison, presque parfaite, cette manifestation va vraiment nous permettre d'accéder au plus haut niveau. On compte sur nos supporters pour nous aider." Une saison incroyable aussi pour l'engouement qu'elle a provoqué, ajoute Thierry Desserey : "ça donne une très belle image au niveau des jeunes, c'est un sport qui véhicule de très belles valeurs. Le DMH a pu en profiter. Il y a tout un engouement autour de nous, et c'est pour cela qu'il faudrait aller au bout avec l'accession au plus haut niveau."

Pour suivre la demi-finale DMH - Tremblay Handball, rendez-vous dès 17h45, sur France Bleu Bourgogne