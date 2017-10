Handball : le gardien Cyril Dumoulin au HBC Nantes jusqu'en 2021

En fin de contrat en juin prochain, le gardien Cyril Dumoulin s'est engagé pour trois ans de plus avec le HBC Nantes. Il est désormais lié jusqu'en 2021.

Le gardien Cyril Dumoulin jouera dans le nouveau palais des sports de Beaulieu avec le maillot du HBC Nantes. En fin de contrat en juin prochain, l'international français a prolongé son contrat jusqu'en 2021 avec le H. "Toutes les conditions étaient réunis. Un projet sportif, une équipe dans laquelle je me sens bien et un public formidable" précise t-il. Auteur d'un excellent début de saison, Cyril Dumoulin a reçu quelques offres venues d'Allemagne et de Hongrie. "Elles n'avaient pas la même saveur que celle du HBC Nantes. Et puis, j'ai rapidement senti la volonté des dirigeants nantais de me conserver. Prolonger trois ans, c'est un signe fort" affirme l'ancien portier de Toulouse.

Défi relevé👌 À vous supporters du @HBCNantes de relever le défi #MetsTesBaskets autour du cou pour soutenir ELA !!! https://t.co/PZaHB68CVlpic.twitter.com/H9eTTnIgJ1 — Cyril Dumoulin (@CyrilDumoulin) September 28, 2017

Arrivé à Nantes en décembre 2015, Cyril Dumoulin est l'un des deux gardiens de l'équipe de France handball. A 33 ans, il espère que ce contrat de trois ans ne sera pas le dernier. "En 2021, j'aurai 37 ans. Quand on voit la forme et la longévité de Thierry Omeyer (40 ans) ou d'Arnaud Siffert (38 ans), j'ai bon espoir de continuer" conclut le gardien nantais.