Handball : le gardien de but Thierry Omeyer fait ses adieux aux Bleus

Le gardien de but Thierry Omeyer dispute ce samedi son dernier match international avec les Experts face à la Norvège à Clermont-Ferrand. Il possède le plus riche palmarès d'un Français en sports collectifs.

Deux légendes du handball français font leurs adieux ce samedi demain à l'équipe de France. L'arrière Daniel Narcisse et le gardien alsacien Thierry Omeyer jouent leur dernier match avec les Experts contre la Norvège à Clermont-Ferrand (qualifications pour l'Euro).

A 40 ans, "Titi" Omeyer possède le plus beau palmarès d'un Français en sport collectif. et il fait partie des meilleurs joueurs de hand de l'histoire. Il a disputé 11 finales internationales avec les Experts il n’en a perdu qu’une seule. Il est double champion olympique, quintuple champion du monde et double champion d'Europe. En club, il a remporté quatre Ligues des champions, treize championnats nationaux, vingt coupes nationales.

Meilleur gardien de tous les temps

A titre individuel, le Cernéen a aussi été désigné meilleur handballeur mondial de l'année en 2008 et élu meilleur gardien de tous les temps par la fédération internationale.

Comme d'habitude, Thierry Omeyer ne laisse guère transparaître ses émotions. Il assure que cette fin de carrière en Bleu ne va pas le chambouler plus que ça. "Je n'y pense pas 24 heures sur 24. J'ai encore envie de transmettre aux jeunes. Ca me fera vraiment bizarre quand pour la première fois je n'aurai pas la convocation pour les Bleus et que je devrai regarder le match à la télé".

En déclin lors des Mondiaux de janvier dernier en France, Thierry Omeyer a donc décidé de faire ses adieux aux Bleus à 40 ans passés, mais ses fans pourront encore le voir briller en club. Il a prolongé son contrat avec le PSG jusqu'à l'an prochain.