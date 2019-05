Handball : le gardien du HBC Nantes Arnaud Siffert annonce la fin de sa carrière

Le gardien du HBC Nantes Arnaud Siffert va ranger ses baskets en juin prochain. Après 20 ans au plus haut niveau, il a décidé de prendre sa retraite. Annonce faite à Barcelone au lendemain de son 148e match de coupe d'Europe. Un match synonyme d'élimination en quart de finale de la Ligue des Champions pour le H.

Je suis arrivé au bout d'un cycle. Les entraînements sont de plus en plus difficiles à enchaîner. Il y a également beaucoup de comportements que j'ai du mal à supporter. Quand on prend moins de plaisir, il faut savoir dire stop" affirme le gardien nantais