Handball : le gardien du HBC Nantes Cyril Dumoulin en état de grâce en ce début de saison

Le HBC Nantes est co-leader du championnat de France de handball après son succès 26-25 à Saint Raphael samedi soir. Grand artisan, son gardien Cyril Dumoulin auteur de 23 arrêts dans le Var. A 33 ans, le portier de l'équipe de France réalise un début de saison exceptionnel.

23 arrêts à Saint Raphael samedi soir, 22 en finale du trophée des Champions face au PSG, 20 en Ligue des Champions face à Szeged, le gardien du HBC Nantes Cyril Dumoulin est impressionnant depuis le début de la saison. "Je vis le meilleur début de saison de ma carrière. J'ai déjà été bon sur deux ou trois matchs. Mais là, ça dure. Je prends énormément de plaisir" affirme le portier du H. Et quand il est remplaçant, il brille également à l'image du penalty détourné à la dernière seconde face à Rhein Neckar Lowen (26-26) en Ligue des Champions. "Toutes les planètes sont alignées. Ma préparation s'est très bien passée. Je pousse par exemple 540 kilos sur la presse à cuisses contre 450 la saison passée" précise Cyril Dumoulin.

Auteur d'un début de saison incroyable avec le @HBCNantes, @CyrilDumoulin est le #StarGardien de la #J03 avec des stats impressionnantes ! 👏 pic.twitter.com/NjUawUJa8x — Lidl Starligue (@LidlStarligue) October 1, 2017

Cyril Dumoulin doit beaucoup à son ancien coéquipier Théo Derot

A 33 ans, le gardien Nantais a évolué dans sa manière d'aborder les matchs. Et c'est en grande partie grâce à son ancien coéquipier Théo Derot qui lutte aujourd'hui contre la maladie. "J'ai passé un an en chambre avec lui lors des déplacements. Il n’arrêtait de me dire de me lâcher" glisse Cyril Dumoulin. "Pendant un temps, je me suis trop dit que je faisais un métier alors que c'est avant tout une passion. Je me mettais beaucoup de pression par rapport au public, par rapport au président. Depuis, j'ai évolué. Je vis pleinement ma passion. Et je kiffe" ajoute le portier du H.

Déjà deux messages de félicitations du sélectionneur français Didier Dinart

International français, Cyril Dumoulin a en ligne de mire l'Euro 2018 en janvier prochain en Croatie (du 12 au 28 janvier). "Je pense que je mérite ma place mais il reste encore trois mois. Tout peut arriver" prévient le gardien du H. Toutefois, ses performances ne passent pas inaperçues. "J'ai déjà reçu deux textos de félicitations de Didier Dinart le sélectionneur national dont un après la victoire en finale du trophée des Champions face à Paris" précise Cyril Dumoulin. D'ici là, l'enfant de Bourgoin tentera de battre son record d'arrêts dans un match. Il est de 26 avec Chambéry contre Barcelone en 2010. Barcelone que les Nantais iront défier dimanche prochain en Ligue des Champions. C'est peut-être un signe.