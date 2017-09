Handball : le H vise au minimum le podium pour le championnat qui débute ce mercredi

Après un sans faute lors de sa préparation, le H attaque le championnat chez un promu, Massy, ce mercredi soir. Les handballeurs nantais visent au minimum le podium et ils se savent attendus.

Le HBC Nantes retrouve le championnat ce mercredi soir. Ça y est, c'est la reprise ! Et elle devrait se faire en douceur, en principe, à Massy en région parisienne, un club qui vient de monter dans l'élite.

Notre équipe est plus forte que l'année dernière

D'une part parce que les handballeurs nantais ont remporté tous leurs matchs de préparation et déjà remporté leur premier titre de la saison, le Trophée des champions, il y a 10 jours contre le PSG. D'autre part parce qu'ils sont ambitieux après une saison 2016-2017 déjà exceptionnelle. "Notre équipe est plus forte que l'année dernière", annonce le président, Gaël Pelletier. "Tous les postes de jeu sont désormais doublés, ce qui donnera plus de diversité dans les schémas de jeu à l’entraîneur. Nous visons donc le podium, minimum, en championnat".

De quoi viser le titre ?

Mais est-ce que le H peut viser encore plus haut ? Un titre de champion ? "Ce n'est pas infaisable, mais ça reste tout de même très prétentieux", prévient Gaël Pelletier. "On sait que, si comme l'an dernier, Nantes est la seule équipe à battre le PSG, ce ne sera pas possible. Parce que nous, on ne fera pas une saison sans défaite. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir de l'ambition".

L'équipe est belle et elle joue bien

Cette saison, le H a aussi un nouveau statut à assumer. "Le HBC Nantes est une équipe qui commence à inspirer une certaine crainte", poursuit son président. "Donc, soit une équipe contre laquelle on va baisser les bras, soit une équipe contre qui ont fa essayer de réaliser l'exploit. C'est à double tranchant. Et on le mesure d'autant plus qu'il n'y a pas si longtemps, on était dans l'autre position : celle de craindre les autres équipes. Aujourd'hui, nous sommes dans l'autre camp parce que l'équipe est belle, parce que l'équipe joue bien, parce qu'elle a de forts arguments à faire valoir".

Des ambitions, aussi, en Ligue des champions

Nantes affiche aussi des ambitions européénnes. Le H se sent capable de battre n'importe qui, comme lors de la précédente ligue des champions. Mais il sait aussi que cette année, dans ce groupe relevé, ce sera compliqué de s'imposer à l'aller et au retour.

Pour cela Nantes pourra compter sur son public, toujours fidèle et toujours plus nombreux. L'objectif des 2.000 abonnés est quasiment atteint.