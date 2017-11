Handball : le HBC Nantes signe à Tremblay son plus large succès de la saison

Le HBC Nantes a enfin renoué ce mercredi avec la victoire à l'extérieur en championnat. Les handballeurs nantais l'ont facilement emporté à Tremblay 45/33. C'est leur sixième succès de la saison en LNH.

Le HBC Nantes n'avait plus gagné à l'extérieur en championnat depuis le 30 septembre dernier. C'est à nouveau fait. Les handballeurs nantais ont laminé Tremblay 45/33. Les hommes de Thierry Anti ont mené au score du début à la fin. Ils avaient déjà sept buts d'avance à la mi-temps (23/16). C'est leur sixième victoire de la saison en championnat. La troisième en déplacement. Avec plus de 71% d'efficacité aux tirs, le H a même dépassé la barre des quarante buts. Une première en LNH depuis le 30 novembre 2016 et un succès à domicile face à Toulouse (42/27). Meilleur buteur, l'ailier espagnol David Balaguer avec 10 réalisations.

Au classement, le HBC Nantes reste sixième mais il revient à quatre points de la troisième place.