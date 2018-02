Une victoire de prestige. Une de plus pour le HBC Nantes. Après Barcelone en décembre dernier, les Nantais ont accroché à leur tableau de chasse le scalp du Vardar Skopje. Succès 27-26. Adroits, inspirés et organisés, les hommes de Thierry Anti ont malmené le champion d'Europe en titre. Ils ont d'ailleurs pratiquement mené au score du début à la fin. Ils ont même compté jusqu'à huit buts d'avance en début de deuxième période (21-13). Ecart maximal. C'est leur neuvième victoire de la saison en Ligue des Champions.

C'est énorme de battre le champion d'Europe en titre. Nous avons été solides en défense notamment dans le secteur central" affirme l'entraîneur nantais Thierry Anti

La Trocardiere en ébullition après le succès 27/26 face au champion d'Europe en titre. pic.twitter.com/cDzorMalm6 — Grégory Jullian (@gregory_jullian) February 25, 2018

Cyril Dumoulin, irrésistible dans les buts

Le gardien du HBC Nantes Cyril Dumoulin a sans doute réalisé l'un des meilleurs matchs de sa carrière en Ligue des Champions. Il termine avec 17 arrêts. En état de grâce, le portier de l'équipe de France a écoeuré les tireurs macédoniens.

Je suis content de ma prestation. Mais, j'aurais pu être plus influent lors des dix dernières minutes. Je dois tuer le match à ce moment là pour récompenser les efforts de mes coéquipiers. Ce n'est pas la copie parfaite" précise Cyril Dumoulin

Les deux espagnols du HBC Nantes Eduardo Gurbindo et David Balaguer (8 buts et 6 buts) ont eux inscrit plus de 50% des buts de leur équipe.

Le HBC Nantes au minimum troisième du groupe A

A une journée de la phase de groupe, le HBC Nantes peut toujours se qualifier directement pour les 1/4 de finale de la Ligue des Champions. Pour cela, il doit l'emporter à Rhein-Neckar-Lowen ce samedi et compter sur un revers du Vardar Skopje à domicile face à Plock. Au pire, les Nantais, déjà qualifiés pour les 1/8e de finale, termineront sur la troisième marche du podium.