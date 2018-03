Le HBC Nantes a laissé filer un victoire qui lui tendait les bras. Les Nantais, qui ont fait la course en tête pendant 58 minutes, ont concédé le nul 28/28 à Aix en Provence. Après une première période de rêve où ils ont compté jusqu'à six buts d'avance, les hommes de Thierry Anti ont lâché prise. Ils ont connu un trou d'air entre la 39e et la 49e minute. Pas le moindre but inscrit durant cette période. Les Aixois ont eux pris l'avantage pour la première fois du match à deux minutes de la fin. C'est finalement l'ailier Dominik Klein qui a arraché le nul pour le H en marquant à 12 secondes de la fin.

Sur une heure, c'est un point de perdu. Sur les dix dernières minutes, on sauve les meubles" le gardien Arnaud Siffert

Notre fin de match a été bidon. Ce n'est pas digne de notre niveau. C'est rageant car nous avions bien joué pendant quarante minutes" le pivot du H Nicolas Tournat

Les décisions des arbitres ont été trop dures avec nous notamment en deuxième période. Cela n'explique pas tout mais quand même. Nous avons également manqué d'arrêts de gardiens" l'entraîneur du H Thierry Anti

Le HBC Nantes, qui a posé une réclamation en milieu de période pour un pénalty non sifflé, concède son deuxième nul de la saison en championnat. Le premier, c'était à domicile face au PSG 27/27. Au classement, les Nantais restent troisièmes. Ce samedi, ils jouent à Brest en Biélorussie en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions.