Handball : le HBC Nantes à la relance face à Kristianstad après trois revers consécutifs

Le HBC Nantes accueille les Suèdois de Kristianstad ce samedi à 17h30 pour le compte de la 5e journée de la Ligue des Champions de handball. Privés notamment de Nicolas Claire, les Nantais tenteront de renouer avec la victoire après trois défaites consécutives toutes compétitions confondues.

Plus que la défaite à Dunkerque 26-20 mercredi soir, c'est la manière que l'entraîneur nantais Thierry Anti n'a toujours pas digérée. "Je n'ai pas pas reconnu mon équipe à Dunkerque. Je n'ai pas aimé l'attitude de certains. Nous n'avons jamais réagi", souligne le coach du HBC Nantes. "Certains de mes joueurs ne sont pas à leur niveau actuellement", reconnait Thierry Anti. L'entraîneur nantais a donc convoqué son groupe ce jeudi avant la réception de Kristianstad en Ligue des Champions. Un mot d'ordre : l'unité. "C'est ensemble que nous allons nous redresser. Nous devons montrer plus d'entraide et de solidarité sur le terrain", précise le coach du HBC Nantes.

"Le handball est un sport collectif. Si chacun joue sa partition, ça aide mais cela ne suffit pas. Nous devons retrouver plus d'unité" - le gardien du H Cyril Dumoulin

Depuis 2015, deux succès à l'extérieur en Ligue des Champions pour Kristianstad

Les handballeurs suèdois sont arrivés ce vendredi midi à Nantes. Ils se sont ensuite entraînés à la Trocardière vers 15h30. Leur voyage a été long. Partis à l'aube ce vendredi matin de Kristianstad, ils ont rejoint Copenhague en bus, puis Paris et Nantes en avion. En Ligue des Champions, les Suèdois, derniers du groupe A, n'ont décroché qu'un match nul après quatre journées. "C'est une équipe qui a tout de même failli s'imposer à Barcelone. Elle menait au score à cinq minutes de la fin. C'est une formation qui est une adepte du jeu rapide", prévient l'entraîneur du HBC Nantes. Depuis 2015, Kristianstad, champion de Suède en titre, n'a remporté que deux victoires à l'extérieur en Ligue des Champions (Kolding et Celje). A noter que les Suédois comptent dans leur rang un ancien nantais. Il s'agit de l'Islandais Gunnar Steinn Jonsson.

Thierry Anti Copier

Près de 4.000 spectateurs sont attendus ce samedi à la Trocardière pour la venue de Kristianstad.