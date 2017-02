Handball : le HBC Nantes veut finir en beauté la phase de groupe de la Ligue des Champions

Après une pause de plus deux mois, la Ligue des Champions de handball est de retour. Le HBC Nantes joue ce samedi (16h30) à Braga au Portugal. C'est leur dernier match de la phase de groupe. Déjà qualifiés pour les 1/16e de finale, les handballeurs nantais veulent conserver la tête du groupe D.

Les handballeurs nantais ont déjà leur billet pour les 1/16e de finale de la Ligue des Champions mais ce dernier match de la phase de groupe à Braga est crucial pour la suite. Un succès ou un nul et le H conserverait la première place du groupe D. Il défierait alors les Espagnols de la Rioja en 1/16e de finale avec le match retour à la Trocardière à Rezé. En revanche, une défaite et les Nantais n'auraient plus leur destin en main. Ils devraient alors compter sur un nul ou un revers de Zaporozhye dimanche à Holstebro. Faute de quoi, ils finiraient deuxième du groupe D. Ils seraient alors opposés à Montpellier en 1/16e de finale avec le match retour dans l’Hérault.

Nous ne sommes pas venus à Braga faire du tourisme" le gardien du H Arnaud Siffert

Le H invaincu en déplacement en Ligue des Champions

Le HBC Nantes a débuté 2017 comme il avait terminé 2016. Par une victoire. C'était mercredi soir à Aix en Provence (38/33). Les Nantais surfent sur une dynamique exceptionnelle. Ils restent sur 10 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Cela fait pratiquement trois mois qu'ils n'ont plus perdu. Mieux, ils sont invaincus en déplacement en Ligue des Champions. A l'aller, le H avait battu Braga 35/33.

Ne pas croire que la victoire est déjà acquise" l'entraîneur nantais Thierry Anti

Braga n'a plus sa gâchette

Braga est dernier du groupe D de la Ligue des Champions. Les Portugais n'ont glané que deux victoires après neuf journées. Plus mauvaise défense du groupe D, Braga concède en moyenne près de 32 buts par match. En attaque, les Lusitaniens n'ont plus leur gâchette. Leur buteur Nuno Grilo Pereira a rejoint Créteil mi-janvier. Avant cela, il avait marqué cette saison 52 buts en Ligue des Champions. Soit 20% des buts de Braga.

Braga / HBC Nantes, match à vivre en direct sur France Bleu Loire Océan ce samedi dès 16 h 20.