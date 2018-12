Handball : le HBC Nantes chute à la dernière seconde face au PSG

Nantes, France

Un but du l'arrière parisien Mikkel Hansen à la dernière seconde et le HBC Nantes s'est incliné 30-29 ce jeudi soir dans le match au sommet de la 13e journée de D1 face au PSG Handball. "C'est cruel" précise l'entraîneur du H Thierry Anti. Malgré 9 511 spectateurs survoltés, les handballeurs nantais ont cédé sur un dernier tir de l'international danois, homme du match avec 10 buts et 83% de réussite aux tirs. "Sur le temps mort à 13 secondes de la fin, je dis à mes joueurs qu'il faut monter sur Mikkel Hansen et personne ne sort sur lui pour l’empêcher de tirer. Nous n'avons pas été assez vigilants" peste Thierry Anti.

Dur dur ce soir, mais la saison est encore longue.



Promis on va continuer à vous faire chier en 2019 hein @psghand ! 😘 pic.twitter.com/uRnyhulk3a — HBCNantes (@HBCNantes) December 20, 2018

Quand on prend 10 buts du même joueur, au même endroit, il faut qu'il y ait une réaction. Mais cela n'a pas été le cas. C'est un problème d'agressivité. Hansen a mis 10 buts. Il n'a pas pris une claque. Il y a quelques temps cela n'existait pas" affirme le gardien du H Arnaud Siffert

Deuxième revers de la saison à domicile en LNH pour le H

Le HBC Nantes a également raté trop de tirs à six mètres à l'image de son pivot Nicolas Tournat. Les Nantais terminent avec seulement 54% de réussite aux tirs. Après Chambéry, le H concède sa deuxième défaite de la saison à domicile en championnat. Deuxième au classement, il compte désormais trois points de retard sur le PSG Handball qui vole vers un nouveau titre de champion de France. "Nous n'avons plus notre destin en mains" reconnait l'arrière nantais Olivier Nyokas. Le H termine tout de même la première partie du championnat avec 23 points. Son meilleur total depuis sa montée en D1 en 2008.

Luka Karabatic : "Un grand match de notre part" #HandActionpic.twitter.com/xwBCd4NqyB — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 20, 2018

Mondial oblige, place désormais à une trêve d'un mois et demi. Prochain match pour le HBC Nantes le 6 février 2019 en Ligue des Champions face au PSG.