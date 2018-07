Nantes, France

On savait déjà que le premier match officiel de la saison 2018/2019 du HBC Nantes aurait lieu face à Montpellier, le 1er septembre dans le cadre du Trophée des champions organisé à Montbéliard (Doubs). Tout un symbole, puisque le dernier match de la saison dernière pour le H était la fameuse finale de la Ligue des champions à Cologne, perdue face à Montpellier, déjà. Et Nantes est le tenant du titre de ce Trophée des champions après sa victoire en 2017

Premier match de championnat le 5 septembre à l'extérieur

Cette semaine, le club de handball nantais a découvert le calendrier des deux principales compétitions auxquelles il va participer la saison prochaine. En championnat de France, le H, troisième de la saison dernière, se déplacera pour son premier match : ce sera le 5 ou 6 septembre, chez le promu Pontault-Combault (qui revient en D1 après dix ans d'absence). Et dès le 12 septembre, le H "inaugurera" donc le Palais des sports de Beaulieu rénové (après deux ans de travaux) par un match face à Dunkerque, lors de la deuxième journée de championnat. Dès le 26 septembre, le PSB accueillera un choc face au champion d'Europe, Montpellier.

Premier match européen autour du 15 septembre, au Palais des sports de Beaulieu

En Ligue des champions, le calendrier est également publié. Et dans la poule B, dite "poule haute", le HBCN débutera face aux allemands de Flensburg à domicile au Palais des sports de Beaulieu, entre le 12 et le 16 septembre 2018 (date pas encore fixée), puis se déplacera à Szeged, en Hongrie (entre le 19 et le 23 septembre), une équipe que Nantes a déjà affronté deux fois la saison dernière en Ligue des champions. Le choc franco-français de cette poule aura lieu le premier week-end d'octobre à Paris face au PSG. Pour rappel, le H reprend l'entraînement le 23 juillet à Nantes, et jouera durant l'été une série de matchs et tournois de préparation.