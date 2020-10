Handball : privé de six joueurs, le HBC Nantes décroche le nul à Montpellier

Privés de six joueurs (Nyokas, Cavalcanti, Gurbindo, Ovnicek, Monar et Minne), le HBC Nantes a bien failli créer une petite sensation ce dimanche sur le parquet de Montpellier. Cela se termine par un match nul (27-27). Les Nantais ont eu la balle pour l'emporter en fin de match. Mené d'un but à la pause (14-13), le H a parfaitement négocié la deuxième période en s'appuyant sur sa défense mais aussi sur sa jeunesse dorée. L'arrière gauche Thibaud Briet (20 ans) termine avec 6 buts et 75% de réussite. C'est le meilleur buteur nantais.

Il y a de la frustration. Il y avait la place pour l'emporter - Rock Féliho, le capitaine du HBC Nantes au micro de BeinSport

Le HBC Nantes poursuit son sans faute en championnat en décrochant son premier match nul de la saison. Le H est deuxième au classement derrière le PSG Handball.