Nantes, France

C'est une bonne nouvelle pour le HBC Nantes. Non seulement le club nantais participera pour la troisième saison consécutive à la Ligue des champions de handball en 2018/2019, mais en plus le H jouera dans une des deux "poules hautes" (A et B) de la compétition, ce qui lui assure de jouer dès le début de la compétition contre des places fortes du handball continental. "C'est une satisfaction après une super saison, et on sait de fait qu'on proposera encore de belles affiches à notre public la saison prochaine", se réjouit le président du HBC Nantes, Gaël Pelletier, sur France Bleu Loire Océan.

Le HBC Nantes dans le gratin européen

Les instances de la fédération européenne de handball, l'EHF, réunie ce lundi à Glasgow, en Ecosse, ont en effet publié la liste des vingt-huit équipes qui participeront à la Ligue des champions à partir de septembre 2018 : vingt-deux équipes étaient qualifiées d'office (vingt champions nationaux ainsi que les vice-champions d'Espagne et d'Allemagne), dont le Paris-Saint-Germain, champion de France 2018, six autres ont été invitées parmi douze candidats. Comme l'an dernier, le HBC Nantes fait partie de ces équipes qui bénéficient d'une wild card. Le club de Montpellier, vainqueur de la ligue des champions le 27 mai dernier après "être sorti" des poules basses, et deuxième du championnat de France cette saison, est également invité. Cela confirme que le H fait partie désormais des clubs qui comptent en Europe, après avoir participé au premier Final Four de son histoire à Cologne le 27 et 28 mai dernier (le H, avait battu le PSG en demi-finale avant de s'incliner face à Montpellier en finale).

✅C'est officiel, le @HBCNantes jouera pour la deuxième fois consécutive en poules hautes de l'@ehfcl lors de la saison 2018-2019.

😎 De nouvelles superbes affiches européennes à prévoir au Palais des Sports de Beaulieu !#HweArepic.twitter.com/rvG7DKsXLj — HBCNantes (@HBCNantes) June 18, 2018

Rappelons que Nantes, qui a connu sa première Coupe d'Europe EHF en 2011, n'a participé jusque-là qu'à deux saisons en Ligue des champions, en poule basse en 2016, et en poule haute en 2017. Les Jaunes et Violets seront fixés sur leurs adversaires en poule lors du tirage au sort le 29 juin prochain à Vienne, en Autriche. La liste des seize équipes qualifiées en poules hautes est la suivante : le Paris Saint-Germain, le Vardar Skopje (Macédoine), Kielce (Pologne), Szeged (Hongrie), Flensburg (Allemagne), Barcelone (Espagne), Skjern (Danemark), Meshkov Brest (Biélorussie), Zagreb (Croatie), Zaporozhye (Ukraine), Kristianstad (Suède), Celje Pivovarna Lasko (Slovénie), Rhein-Neckar Löwen (Allemagne), Veszprém (Hongrie), Montpellier (France), et Nantes. Il y aura deux poules hautes, de huit équipes chacune, et les six premiers de chaque poule seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Les groupes C et D (poules basses) comporteront six équipes chacun et seuls deux équipes en sortiront en huitièmes de finale. Les premiers matchs de Ligue des champions se joueront entre le 12 et le 16 septembre 2018.