Le CNOSF confirme la décision du jury d'appel de la Fédération France de Handball et donne raison à Nîmes. Les dix minutes du 1/4 de finale de la coupe de France face à Nantes sont à rejouer ce vendredi. Mécontent de cette décision, le HBC Nantes préfère déclarer forfait.

Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) a rendu son avis. Les 10 dernières minutes du 1/4 de finale de la coupe de France entre Nantes et Nîmes sont à rejouer ce vendredi. Cet avis conforte la décision de la commission des litiges et du jury d'appel de la Fédération Française de Handball. Le 10 mars dernier, le HBC Nantes avait décroché son billet pour les 1/4 de finale en s'imposant 27/26 face aux Gardois. Mais à l'issue de la rencontre, les Nîmois avait posé une réclamation. Le H avait en effet joué à huit (au lieu de sept) pendant quelques secondes, ce que ni les arbitres ni le délégué du match n'avaient vu.

Le HBC Nantes déclare forfait

En désaccord avec cet avis, le HBC Nantes a rapidement répliqué. "Nous ne jouerons pas ces dix minutes face à Nîmes. Nous préférons déclarer forfait" affirme son président Gaël Pelletier. Les dirigeants nantais n'ont donc pas souhaité disputer trois matchs en moins de 96 heures. En conséquence, le H devra s'acquitter d'une amende de 1 700 euros. Mais cela ne remet pas en cause sa participation à la coupe de France la saison prochaine.