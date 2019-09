Handball : le HBC Nantes diminué mais ambitieux avant de défier le PSG Handball

Du lourd. Du très lourd pour le premier déplacement du HBC Nantes en LidlStarLigue cette saison. Les Nantais défient ce mercredi (20h45) le PSG Handball, champion de France depuis 2015. Les deux équipes ont réussi leur entrée en matière dans ce championnat. Les hommes d'Alberto Entrerrios ont dominé Dunkerque (29-24) dans la H'Aréna. Les Parisiens se sont eux imposés à Istres (35-25). Pour cette affiche dans la capitale, le H est privé de cinq joueurs. Rock Féliho et Dragan Pechmalbec sont blessés. Cyril Dumoulin et Eduardo Gurbindo sont eux convalescents. L'Espagnol Antonio Garcia Robledo, recruté ce lundi, n'est lui pas encore qualifié.

"Nous avons hâte de nous mesurer à ce qu'il se fait de mieux en France. Gagner à Paris serait un exploit. Mais nous allons essayer de les pousser dans leurs retranchements pour faire en sorte que la rencontre bascule le plus tard possible" - le directeur sportif et entraîneur adjoint du H Grégory Cojean