Nantes, France

Trois jours après avoir battu le champion d'Europe en titre, Skopje, le HBC Nantes a une nouvelle fois rempli son contrat dans le chaudron de La Trocardière. Devant 4.600 supporters, les handballeurs nantais n'ont pas mis longtemps à prendre la mesure de Saint-Raphaël, concurrent sérieux pour le podium en fin de saison. Les "violets" menaient déjà 6 buts à 2 après six minutes grâce à l'efficacité offensive de David Ballaguer et Nicolas Tournat, et à une défense agressive sur laquelle les Varois venaient se casser les dents. Le score continuait d'enfler en faveur du "H" (+7 au bout d'un quart d'heure) qui virait à la pause avec 6 buts d'avance (18-12).

Le Nantais David Ballaguer face au portier varois Mihai Popescu © Maxppp -

Un début de deuxième période décisif pour le "H"

La deuxième période débutait par un arrêt de Cyril Dumoulin, et Nantes profitait de cette entame pour ôter tout espoir à Saint-Raphaël en creusant un peu plus l'écart, le portant à +10 à la 40 ème minute (25-15) sur une réalisation de Dragan Pechmalbec.

Avec neuf longueurs d'avance à dix minutes du terme de la partie, l'entraîneur Nantais laissait souffler ses joueurs majeurs pour donner du temps de jeu aux Jerko Matulic, Espen Lie Hansen, Julian Emonet et Guillaume Saurina. Saint-Raphaël en profitait pour réduire le score mais sans jamais inquiéter une équipe nantaise maîtresse de son sujet. Nantes s'imposait finalement 31 à 27, avec au passage 8 buts deDavid Ballaguer et 13 arrêts de Cyril Dumoulin.

C'est fini ! 31-27 et le H marche sur le podium ! Et rejoint le @psghand à 23 pts au classement. Bravo à l'adversaire du soir @SRVHB pour sa combativité #HBCNSRVHB#WeHfamily#TousHpic.twitter.com/6zFWM3GrZ1 — HBCNantes (@HBCNantes) February 28, 2018

Grace à cette victoire, le HBC Nantes pointe désormais à la 3 ème place du classement avant l'ultime rencontre de la 16 ème journée ce jeudi soir : le deuxième Paris reçoit le leader Montpellier.