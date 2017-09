Handball : le HBC Nantes en finale du Trophée des Champions face à Paris

Le HBC Nantes affrontera ce samedi le PSG Handball en finale du Trophée des Champions. Un remake de la saison passée. En demi-finale, les Nantais ont dominé ce vendredi soir Montpellier 31/28. Homme du match, le gardien du H Cyril Dumoulin avec 19 arrêts et 40% de réussite.

Comme l'an dernier, le HBC Nantes défiera ce samedi le PSG Handball en finale du trophée des champions de handball. En demi-finale, les Parisiens ont éliminé Saint Raphael 35/28 et les Nantais ont battu Montpellier 31/28. Dans ce match, les hommes de Thierry Anti ont pratiquement toujours fait la course en tête. Ils ont même compté jusqu'à cinq buts d'avance. Ecart maximal. Impérial dans les buts, le gardien Cyril Dumoulin a éteint les Héraultais avec 19 arrêts. Le H s'est également appuyé sur son ailier droit David Balaguer (sept buts) et sur son arrière gauche Olivier Nyokas (sept buts).

Le HBC Nantes est invaincu depuis la reprise de l'entraînement le 26 juillet dernier avec huit victoires en huit matchs.