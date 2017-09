Le HBC Nantes remporte le Trophée des Champions en faisant chuter le PSG Handball

Le HBC Nantes a inscrit son nom au palmarès du Trophée des Champions en dominant le Paris Handball 32/26. Une première dans l'histoire du club nantais.

Le HBC Nantes a crée une petite sensation en faisant tomber le PSG Handball en finale du Trophée des champions ce samedi à Rouen. Les Nantais l'ont emporté 32/26 au terme d'un match qu'ils ont maîtrisé du début à la fin. Le gardien du H Cyril Dumoulin a encore été impérial avec 22 arrêts. Les arrières Eduardo Gurbindo (six buts), Nicolas Claire (cinq buts) et Olivier Nyokas (cinq buts) ont également tenu leur rang. C'est la première fois que le H bat le PSG Handball et sa constellation de stars en finale d'une compétition officielle. Après la coupe de la Ligue en 2015 et la coupe de France en 2017, le HBC Nantes décroche le troisième titre de son histoire.

Forts de neuf victoires consécutives depuis la reprise de l'entraînement le 26 juillet dernier, les handballeurs nantais débuteront le championnat à Massy le 13 septembre.